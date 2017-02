SWR 07:25 bis 08:10 Bildungsprogramm Tele-Akademie Jun. Prof. Dr. Christian Papsdorf D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Binnen weniger Jahre hat sich das Internet von einer Nischentechnologie zu einer unentbehrlichen, allgegenwärtigen und in nahezu allen Kontexten hochgradig bedeutsamen Kommunikationsinfrastruktur entwickelt. Gleichzeitig sind viele grundlegende Fragen bisher unbeantwortet geblieben: Warum ist das Internet so "erfolgreich"? Woraus gewinnt das Internet seine Substanz? Welche Folgen hat die intensive Nutzung des Internets? Sind wir dem Internet ausgeliefert oder ist dieses gestaltbar? Der Vortrag von Christian Papsdorf erklärt aus soziologischer Perspektive, welche Besonderheiten Internetkommunikation aufweist, wie sich das Wechselverhältnis von Internet und Gesellschaft beschreiben lässt und welche Risiken sowie Chancen mit dem Internet einhergehen. Christian Papsdorf ist Juniorprofessor für Techniksoziologie mit Schwerpunkt Internet und Neue Medien an der Universität Chemnitz. Er beschäftigt sich vor allem mit der wechselseitigen Beeinflussung von Online- und Offline-Sphären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tele-Akademie