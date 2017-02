SWR 05:55 bis 06:25 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Römisches Erbe in Spanien - Las Médulas und Mérida D 2010 Stereo 16:9 Merken Der erste, faszinierende Eindruck: Die Farbe Rot. Seltsam geformte, rotleuchtende Bergspitzen stechen in den blauen Himmel Nordwest Spaniens. Eine bizarre Formenwelt ragt aus der gebirgigen Landschaft Kastilien-Leons: "Las Médulas", ein Naturschatz als Welterbe der UNESCO. Ein seltsames Naturphänomen, denkt der ahnungslose Besucher, doch er steht vor einem Kunstwerk von Menschenhand, eigentlich einem Werk der Zerstörung. Nicht natürliche Erosion hat die bizarren Kegel und Spitzen aus einem Gemenge von roter Erde, Steinen und Fels geschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit