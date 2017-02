VOX 18:10 bis 19:15 Dokusoap Biete Rostlaube, suche Traumauto Der VW Lupo von Landschaftsbauer Wieland D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wieland ist leidenschaftlicher Garten- und Landschaftsbauer in spe. Der 22-Jährige lebt gemeinsam mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Westerkappeln. Weit ab vom Schuss pendelt der Naturliebhaber 50 Kilometer zur Berufsschule und arbeitet nebenbei noch als Springer auf etlichen Großbaustellen. Sein VW Lupo macht also Einiges mit. Der rote Flitzer ist inzwischen ein echtes Familienmitglied geworden, das durch alle Hände gegangen ist. Doch ausgerechnet bei Nesthäkchen Wieland scheint dem VW die Puste auszugehen. Wielands Azubigehalt ist nicht gerade üppig und ein neues Auto in weiter Ferne. Doch ohne Auto, keine Ausbildung. Kann Jota Wieland aus der Zwickmühle befreien und seine Rostlaube in ein zuverlässiges Gefährt verwandeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Panagiota Petridou Originaltitel: Biete Rostlaube, suche Traumauto