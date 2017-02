VOX 12:50 bis 13:45 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Tod auf dem Asphalt USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Womanizer und Schönheitschirurg Grant Tyler verunglückt bei einem Motorradunfall tödlich. Bei den Ermittlungen stellen Logan (Chris North) und seine neue Partnerin Wheeler (Julianne Nicholson) fest, dass das Motorrad manipuliert wurde, indem Batteriesäure in den Motor gespritzt wurde. Zunächst wird ein alter Kollege Tylers verdächtigt, die Tat begangen zu haben. Aber als man komprimierende Videos von den zahlreichen Dates des Casanovas findet, eröffnet es dem Team einen großen Pool an Verdächtigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Detective Mike Logan) Julianne Nicholson (Detective Megan Wheeler) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Theresa Randle (A.D.A. Patricia Kent) Anton Yelchin (Keith Tyler) Anne Dudek (Danielle McCaskin) Jonathan LaPaglia (Jack McCaskin) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Norberto Barba Drehbuch: Diana Son Kamera: Michael Green Musik: Mike Post