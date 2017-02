VOX 12:00 bis 12:50 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Entführt USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein aktueller Mordfall erinnert Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) an eine frühere Mordserie, die niemals aufgeklärt werden konnte. Sie ziehen den Profiler des damaligen Falles Declan Gage hinzu. Mitten in den Ermittlungen verschwindet Eames. Sie wurde entführt und ist scheinbar nicht das einzige Opfer des Kidnappers. Als es ihr gelingt zu entkommen, hoffen die Ermittler, dass sie ihnen Hinweise auf den Täter geben kann, aber vergeblich: sie hat ihn nicht gesehen! Goren ist erschüttert, als man Eames' Handy bei Gage findet, aber er will die Unschuld seines Mentors beweisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) John Glover (Declan Gage) Martha Plimpton (Jo Gage) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Carlos Leon (Enrique Zuella) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Norberto Barba Drehbuch: Charlie Rubin Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16