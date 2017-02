VOX 10:25 bis 11:05 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Sorgenkind USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) ermitteln in einem brutalen Mordfall: Die 18-jährige Ashley war aus den Hamptons nach New York aufgebrochen, um sich dort mit ihrem Chef und Liebhaber Jason zu treffen. Die Ermittlungen schließen neben Jason aber auch Ashleys Exfreund und eine weitere Bekanntschaft als Täter aus und ergeben einen neuen Hauptverdächtigen: Officer Ray Wiznesky, Ashleys Stiefvater, der von seinen Kollegen gedeckt wird. Captain Ross (Eric Bogosian) übt massiven Druck auf Wizneskys Chef aus, was fatale Folgen für Goren und Eames hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Courtney B. Vance (Ron Carver) Samantha Hahn (Ashley) Mackenzie Jo Pardi (Emily) Joel Gretsch (Jason Raines) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Julie Martin Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16