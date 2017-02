VOX 07:05 bis 08:00 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Die Botox-Tote USA 2003 Stereo 16:9 Live TV Merken Nan Turner, Besitzerin eines Luxushotels, ist ermordet in ihrer Badewanne aufgefunden worden. Todesursache war offenbar eine Überdosis des lähmenden Nervengifts Botox, das üblicherweise zur Glättung von Gesichtsfältchen gespritzt wird. Neben Nans Kosmetiker Jason gerät Kenneth Reyfeld, Nans Schwiegersohn in spe, in Verdacht. Seine zukünftige Gattin Julie sollte das gesamte Vermögen erben, und Kenneth hätte das Geld dringend gebraucht. Doch auch Julie, die ihr Temperament oft nicht zügeln kann, gehört zum Kreis der Verdächtigen. Nach und nach enthüllen die Ermittler eine bizarre Familientragödie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (A.D.A. Ron Carver) Manny Alfaro (Carlos) James A. Baffico (Derwit Cooper) Bryan Batt (Hugo) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Warren Leight Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post