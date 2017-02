TLC 01:35 bis 02:20 Dokusoap Im Namen des Glaubens Mörderische Bruderschaft USA 2014 Merken Christy Rochelle Brown verbringt eine idyllische Kindheit in der Kleinstadt Lufkin, Texas, bis ihr Vater unerwartet stirbt. Daraufhin gerät das Leben des Mädchens aus der Bahn. In der Highschool wird sie schwanger, heiratet den Vater ihres Kindes und reicht nach einigen Jahren die Scheidung ein. Als die alleinerziehende Mutter David Mitchamore kennenlernt, verliebt sie sich Hals über Kopf in den liebevollen, aufmerksamen Mann. Doch das Glück währt nicht lange: Dave ist Mitglied der rassistischen Arischen Bruderschaft von Texas, eine gefährliche Gemeinschaft, die absoluten Gehorsam fordert. Doch Christy bricht die Regeln und gerät in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion