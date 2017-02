TLC 21:10 bis 21:35 Dokusoap Die Hamills Familie XXS Eine Burg für Jack USA 2014 Merken An einem schönen Herbsttag geht Familie Hamill in den Park zum Spielplatz. Während die Zwillinge schaukeln, hat Sohn Jack Schwierigkeiten, mit seinen Freunden mitzuhalten. Wegen seiner kurzen Beine kommt er die Stufen kaum hoch, und auch die Strickleiter stellt eine große Herausforderung dar. Vater Dan will für seinen Jungen einen eigenen Spielplatz bauen, der auf seine Kleinwüchsigkeit abgestimmt ist. Aber das ist leichter gesagt, als getan. Später geht Michelle mit den Kindern einkaufen und muss an den Regalen hochklettern, um die Produkte zu erreichen. Doch sie hat sich an die Herausforderungen in einer XXL-Welt gewöhnt und will auch ihre Kids dementsprechend erziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Our Little Family