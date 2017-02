TLC 19:10 bis 20:10 Dokusoap Babyglück? und dann? Ab in den Alltag USA 2015 Merken Ashley und Tyson können es kaum erwarten, ihre Vierlinge nach Hause zu holen. Nach sieben Wochen ist es endlich so weit: Die winzigen Babys dürfen das Krankenhaus verlassen. Doch dann kommt das böse Erwachen. Es ist weitaus schwieriger als gedacht, sich ohne die Hilfe des Klinikpersonals um vier Frühchen zu kümmern. Als Tyson nach der Babypause wieder zur Arbeit muss, fühlt sich Ashley völlig überfordert. Doug und Mars müssen mit Töchterchen Sofia zum Kinderarzt, um sie impfen zu lassen. Doch als es an die Spritzen geht, ist Doug verschollen. Mars fühlt sich alleingelassen und befürchtet, dass sie keinen zuverlässigen Partner an ihrer Seite hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rattled