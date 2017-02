TLC 13:20 bis 13:50 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Land der unbegrenzten Torten USA 2012 Merken Die Aussicht auf unbegrenzte Möglichkeiten hatte Buddys Familie einst bewogen, von Italien nach Amerika auszuwandern. Eine hervorragende Entscheidung - wie Buddy findet, denn der "Cake Boss" kann in den USA seinen Hang zur unbegrenzten Tortenvielfalt voll ausleben und feiert das heute mit der Freiheitsstatue. Und es gibt einen weiteren Grund zum Anstoßen: Schwager Mauro ist endlich amerikanischer Staatsbürger geworden. Leider kommt Buddys Schwester Mary gar nicht in Partystimmung und lässt ihre schlechte Laune an den anderen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore