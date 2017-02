TLC 05:55 bis 06:20 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Spiderman wird 50! USA 2013 Merken Seit Buddys Mutter an ALS erkrankt ist, hat sie mit ihrem Sohn eine Stiftung gegründet, um Geld für die Behandlung zu sammeln und die Forschung voranzutreiben. Diese Woche steht eine Benefiz-Gala für ihre Momma-Mary-Foundation an, und die ganze Familie Valastro ist mit den Vorbereitungen in der Bäckerei beschäftigt. Außerdem hat Buddy für die Veranstaltung einen ganz besonderen Künstler eingeladen, der seine Mutter und die Gäste schier umhauen wird. Doch die Katastrophe ist bereits vorprogrammiert: Hurrikan Sandy braust über Hoboken hinweg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore