RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2017

Union Berlin bei Dynamo Dresden: Im Sonntagsduell der 2. Fußball-Bundesliga begegnen sich zwei Teams auf Augenhöhe. In der Tabelle steht Berlin momentan auf Platz vier. Doch Dresden lauert nur einen Rang dahinter. Beide Teams liebäugeln mit dem Aufstieg, beide müssen gewinnen, punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Das Top-Spiel am Sonntag, ein Schwerpunkt im rbb-Sportplatz.

Sebastian Polter zu Gast im Studio: Ihm gelang ein Einstand nach Maß. Erstes Spiel, erster Sieg und auch gleich das erste Tor für den 1.FC Union nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt. Sebastian Polter hat gegen den VfL Bochum bereits gezeigt, warum er mehr als ein Ersatz für den abgewanderten Collin Quaner sein kann. Und wir freuen uns auf seine persönliche "Polter-Analyse" nach dem Auswärtsspiel in Dresden im Sportplatz-Studio.

Hertha BSC nach Ingolstadt und vor Dortmund: Es sind wegweisende Wochen für Hertha BSC: Nach der Niederlage in Freiburg stehen die Berliner im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt unter Zugzwang. Nach der Bundesliga-Partie gegen den Tabellen-Sechzenhten bleibt jedoch kaum Zeit zum Verschnaufen. Am Mittwoch wartet bereits Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale. Wir liefern Rückblick und Vorschau.

Alba und die Eisbären im Einsatz: Sport, Sport, Sport bietet der Sonntag: Wir blicken auf die Partien von Alba Berlin bei den Telekom Baskets Bonn und den Eisbären, die bei den Grizzlys Wolfsburg ran müssen. Während die Albatrosse in der Liga seit elf Spielen von Sieg zu Sieg eilen, ähnelt die Saison der Eisbären einer Achterbahnfahrt. Wie schlagen sich die Berliner Clubs? Antworten gibt es im rbb sportplatz.

Moderation: Dirk Jacobs
Gäste: Sebastian Polter (Fußballspieler 1. FC Union Berlin)
Originaltitel: rbb Sportplatz