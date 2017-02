RBB 14:05 bis 15:30 Familienfilm Die Delphinflüsterin USA 2006 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Seit dem Tod ihrer Mutter lebt die 14-jährige Alyssa bei ihrer Großmutter Lucy. Doch als das Mädchen von der Schule fliegt, weil sie auf der Toilette beim Rauchen erwischt wurde, weiß diese sich nicht mehr zu helfen und schickt Alyssa zu ihrem Vater. Ihr Vater Dr. James Hawk arbeitet seit vielen Jahren auf den Bahamas in der Forschung mit Delphinen und weiß jedoch nichts von der Existenz seiner Tochter. Alyssa, die bisher ein kleines Problemkind war, findet durch den Kontakt zu ihrem Vater und dank der Arbeit mit den Delphinen wieder zu sich. Ebenso bekommt der Vater auf viele Fragen eine Antwort. Doch als die Delphinstation für eine Touristenattraktion geopfert werden soll, müssen sich die beiden zusammenraufen. Dabei können ihnen die Delphine helfen, und Alyssa ist inzwischen versiert, hat gelernt die Delphine zu verstehen und kann ihnen zuhören ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carly Schroeder (Alyssa) Adrian Dunbar (Dr. James Hawk) George Harris (Daniel) Katharine Ross (Lucy) Christine Adams (Tamika) Jane Lynch (Glinton) Andrea Bowen (Candace) Originaltitel: Eye of the Dolphin Regie: Michael D. Sellers Drehbuch: Michael D. Sellers, Wendell Morris Kamera: Guy Livneh Musik: Alan Derian Altersempfehlung: ab 6