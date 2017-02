RBB 12:05 bis 12:35 Reportage Die Helden von Lotte Ein Fußballverein spielt sich in alle Herzen D 2016 HDTV Live TV Merken "Diese Mannschaft kann ein Busfahrer trainieren, die wird so viel Erfolg haben, so gut sind die" sagt Trainer Ismail Atalan über seinen 3.-Liga Fußballverein Sportfreunde Lotte. Spätestens nach dem DFB-Pokalkracher, als der Fußball-Underdog den großen Gegner Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen aus dem Turnier geschossen hat, weiß jeder, auch über die Grenzen vom Münsterland hinaus, dass es Lotte gibt. Aber was ist das Geheimnis des Vereins? "Wir sind eine Familie" sagt Sven Westerhus, Vorstandsmitglied und Jugendtrainer der Sportfreunde Lotte. Das zeigte sich vor allem im vergangenen Jahr, als der Verein in die dritte Profi-Liga aufgestiegen ist und die 6.000 Zuschauer-Tribüne mal eben auf 10.000 Plätze erweitert werden musste. Jeder, egal ob Vorstand, Zuschauer oder Spieler, opferte seinen Sommerurlaub und packte mit an. "Wir sind ein Dorf-Fußballverein mit Profi-Mannschaft", sagt Westerhus weiter und verweist auf Manfred Wilke, Manager der Sportfreunde Lotte, der sich gleichzeitig auch zuständig für den Platz sieht. Er mäht und walzt den Rasen vor dem nächsten Liga-Spiel gegen Fortuna Köln. Die Reportage erzählt über einen kleinen Fußballverein, der über das 14-Tausend-Seelen-Städtchen Lotte hinaus die gesamte Fußballwelt begeistert. In zwei Tagen stehen die Sportfreunde Lotte im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen 1860 München. Vielleicht geht die Reise weiter ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Helden von Lotte - Ein Fußballverein spielt sich in alle Herzen Regie: M. Försching/J. Laaks/T. Reinhard/K. Wejdling/P. Wejdling