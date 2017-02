Super RTL 18:10 bis 18:35 Trickserie Ritter hoch 3 Der Glückszahn / Böse, böse Mandoline F, B 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Henri hat einen Drachenzahn gefunden und glaubt nun, dass dieser ihm Glück bei all seinen Schlachten bringt. Henri strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und selbst Baran der Böse ist im Kampf gegen ihn hoffnungslos unterlegen. Das passt dem karrieresüchtigen Siegfried natürlich überhaupt nicht, denn Henri holt mächtig auf im Wettkampf um den Posten als Erster Ritter. Also schleicht Siegfried sich nachts in Henris Haus und stiehlt den Glückszahn. Schlagartig ist bei Henri jegliches Selbstbewusstsein wie weggeblasen. Als Baran dann auch noch zum Racheangriff bläst, gerät Henri in echte Gefahr. 2. Geschichte: Henri muss auf eine Geheimmission und vertraut Jimmy seine geliebte Mandoline "Mandy" an. Jimmy soll gut auf sie aufpassen, denn Henri muss noch am selben Abend auf der Jubiläumsfeier der Königin ein Konzert geben. Doch leider lässt Jimmy die Mandoline prompt eine Klippe herunterfallen. Ein neues Exemplar zu besorgen ist eigentlich unmöglich, da es sich bei "Mandy" um ein Einzelstück handelt. Also beschließen Jimmy und Cat, die gemeine Hexe Walpurga um Rat zu fragen. Zu ihrem Erstaunen zaubert sie ihnen tatsächlich eine neue Mandoline herbei. Doch als Henri auf dem Konzert zu spielen beginnt, legt sich plötzlich ein magischer Bann auf die Bewohner des Königreichs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6