Super RTL 14:50 bis 16:10 Trickfilm Das Barbie Tagebuch USA 2006 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Ferien sind vorbei. Und das neue Schuljahr fängt an. Barbie träumt davon, Frontfrau im Schul-TV-Sender zu werden. Doch so leicht scheint das nicht zu sein. Denn die Chefredakteurin Raquelle hat für Barbie immer nur die nervigen und uninteressanten Aufgaben parat. Zu allem Überfluss ist Raquelle die Freundin von Todd, für den Barbie heimlich schwärmt. Als Raquelle unerwartet mit Todd bricht, scheint Barbies große Stunde zu schlagen. Todd wirft ein Auge auf sie. Nicht nur das, er möchte sie zum großen Ball mitnehmen. Euphorisch startet Barbie zum Kleiderkauf in ihrer Lieblingsboutique. Ihre Freundinnen Tia und Courtney sind mit dabei. Doch ausgerechnet da erscheint Raquelle auf der Bildfläche. Wie sich herausstellt, hat sie sich mit Todd wieder vertragen. Klare Sache, dass er jetzt mit ihr auf den Ball geht. Barbie fühlt sich elend. Doch dann geschieht das Unerwartete: die Verkäuferin in der Boutique hat alles mit angehört und schenkt der traurigen Barbie ein seltsames Armband. Plötzlich ist Barbie voller Mut. Sie beginnt Tagebuch zu schreiben. Und alle Sehnsüchte, die sie ihrem Buch anvertraut, werden auf zauberhafte Weise wahr. Barbie darf mit ihrer Band auf dem Ball spielen. Sie bekommt endlich die Chance beim Schul-Sender aufzusteigen. Und irgendwer schreibt ihr neuerdings Liebesbriefe. Doch wer ist das? Todd vielleicht? Für Barbies Freundinnen ist längst klar: dahinter kann nur Kevin stecken, Barbies Kumpel - und heimlicher Verehrer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Barbie Diaries Regie: Eric Fogel, Kallen Kagen Drehbuch: Elise Allen, Laura McCreary Musik: Russ DeSalvo, Peter Schwartz Altersempfehlung: ab 6