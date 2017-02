Super RTL 13:35 bis 14:50 Trickfilm Barbie und ihre Schwestern in: Die große Hundesuche USA 2016 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Barbie und ihre Schwestern reisen zusammen mit ihren niedlichen Hundewelpen zu einer tropischen Insel, auf der Schwester Chelsea an einem Tanz-Wettbewerb teilnehmen möchte. Kurz vor dem Auftritt verlieren sie jedoch ihre kleinen Vierbeiner aus den Augen. Sofort begeben sich die Schwestern auf die Suche nach ihren Lieblingen, doch die scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Während die kleinen Hunde ihr ganz eigenes Abenteuer erleben, müssen Barbie und ihre Schwestern feststellen, dass man im Team viel besser zusammenarbeiten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie & Her Sisters in the Puppy Chase Regie: Conrad Helten Drehbuch: Amy Wolfram, Kacey Arnold Musik: Steven Argila Altersempfehlung: ab 6