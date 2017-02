Super RTL 11:55 bis 13:35 Trickfilm Happy Feet AUS, USA 2006 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In der Antarktis bist du nichts, wenn du nicht singen kannst. Dies erfährt der kleine Kaiserpinguin Mumble am eigenen Leib, als er aus seiner Gemeinschaft verbannt wird, weil er die wohl schlechteste Stimme des südlichen Polarkreises hat. Niedergeschlagen wandert er umher, bis er auf Adelie-Pinguine trifft, die er mit seinem Talent begeistern kann: Tanzen. Mit seinen neuen Freunden geht er auf Wanderschaft, erlebt Abenteuer und lernt eine wichtige Lektion über das Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Katrin Zimmermann (Gloria) Stefan Fredrich (Memphis) Petra Barthel (Norma Jean) Wolfgang Condrus (Noah) Rick Kavanian (Ramón) Originaltitel: Happy Feet Regie: George Miller Drehbuch: Warren Coleman, John Collee, Judy Morris Kamera: David Peers Musik: John Powell