Super RTL 08:55 bis 09:20 Trickserie Angelo! Sherwoods Fussballtraum / Der Klassenausflug CDN, F, GB 2012 Stereo HDTV 1. Geschichte: Sherwood hat einen großen Traum: Er will in der Auswahlmannschaft von Coach Zonka spielen. Allerdings kommt er zu spät zum Auswahlspiel und seine Chance scheint vertan. Angelo will seinen Freund jedoch nicht im Stich lassen. Sie überreden Coach Zonka, einen neuen Termin anzusetzen. Allerdings darf Sherwood nur dann ins Team, wenn er das bereits zusammengestellte Team von Coach Zonka schlägt. Und für Sherwood wird es nicht leicht, denn in seiner Mannschaft sind außer ihm nur noch Lola, Cooper und Peter und der alte Geezer. Ob sich Sherwood seinen Wunsch erfüllen kann? 2. Geschichte: Der Schulausflug ins Planetarium steht an und alle Schüler sich mächtig aufgeregt. Doch dann teilt ihnen Mr. Foot mit, dass das Planetarium wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist und sie deshalb das neue Theaterstück von Damien Burst besuchen werden. Angelo und seine Freunde sind verzweifelt, denn diese Art von Kunst ist das Letzte, worauf sie Lust haben. Werden sie noch eine andere Alternative finden? Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6