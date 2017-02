RTL 20:15 bis 22:30 Show It Takes 2 D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Unterstützt werden die Prominenten von drei Profisängern, die die Amateure als Mentoren begleiten: Der fünffache Jazz-Award-Gewinner Tom Gaebel, die österreichische Pop-Rock Sängerin Christina Stürmerund Musiker, Sänger und Schauspieler Gil Ofarim. In der vierten Folge von "It Takes 2" treten die Prominenten sowohl im Duett mit ihrem Profilehrer als auch mit einem Soloauftritt jeweils vor Studiopublikum und der 'It Takes 2'-Jury auf: ESC-Gewinnerin Conchita, der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler und der irisch-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist Angelo Kelly bewerten die Performances und vergeben Punkte an die Gesangstalente, so dass ein Ranking entsteht. Die oberen Plätze sind sicher in der nächsten Show dabei, die unteren drei befinden sich in der 'Gefahrenzone'. Über ihren Verbleib entscheiden die Studiozuschauer per geheimem Voting. Die beiden Gesangstalente mit den wenigsten Zuschauerstimmen müssen die Show am Ende leider verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich, Julia Krüger Gäste: Gäste: Conchita (ESC-Gewinnerin), Álvaro Soler (Popsänger), Angelo Kelly (Sänger). Mit: Tom Gaebel (Mentor, Jazz-Award-Gewinner), Christina Stürmer (Mentorin, Pop-Rock Sängerin), Gil Ofarim (Mentor, Musiker) Originaltitel: It Takes 2