RTL 19:05 bis 20:15 Dokusoap Vermisst Manuela (27) sucht ihre Mutter Luisa in Peru D 2016 Stereo 16:9 HDTV Manuela (27) sucht ihre Mutter Luisa in Peru: Die 27-jährige Manuela sucht ihre leibliche Mutter in Peru. Als Baby wird Manuela von einem deutschen Ehepaar adoptiert und wächst dort behütet mit einer ebenfalls aus Peru stammendem Adoptivschwester auf. Trotz der schönen Kindheit entwickelt sich bei Manuela eine starke Sehnsucht nach ihrem Heimatland und ihrer leiblichen Familie. Noch stärker wird diese Sehnsucht, als ihre ältere Schwester sich auf die Suche macht und ihren Vater und ihre Geschwister in Peru findet. Auch Manuela reist zweimal in ihr Geburtsland. Sie macht einen Sprachkurs, will so viel wie möglich über ihre Heimat erfahren und versucht mit allen Mitteln, etwas über ihre Familie herauszufinden. Doch der lang ersehnte erste Durchbruch wird zu einer herben Enttäuschung: Sie findet zwar das Haus ihres Vaters, aber er weigert sich vehement, sie zu treffen und mit ihr zu sprechen. Eine schreckliche Zurückweisung für die junge Frau. Tief enttäuscht und ohne eine weitere Spur zu ihrer Mutter Luisa muss sie nach Deutschland zurückkehren. Sandra ist ihre letzte Hoffnung, vielleicht doch noch ihre Mutter zu finden, und obwohl Manuela große Angst vor einer weiteren Ablehnung hat, bittet sie die Hamburger Journalistin um Hilfe. In dem spektakulären Stundenfall wird Sandra erneut von ihren peruanischen Kollegen und Freund David Nostas unterstützt, der ihr schon bei einigen ihrer schwersten Fälle geholfen hat. Gemeinsam suchen sie in Orten des Landes, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Sandra verfolgt Spuren im Andenhochland, während David sich durch den gefährlichen Dschungel entlang des Amazonas kämpft. Doch wird überhaupt eine der Spuren zu Manuelas Mutter führen? Und was erwartet sie dort? Moderation: Sandra Eckardt Originaltitel: Vermisst