Undercover Boss Hoyer Unternehmensgruppe D 2016

Hoyer Unternehmensgruppe Die Hoyer Unternehmensgruppe hat sich auf die Produktion und den Vertrieb von Energieträgern spezialisiert. Mit 1.500 Mitarbeitern zählt Hoyer zu Deutschlands führenden Mineralölunternehmen, die nicht zu einem internationalen Konzern gehören. Das Unternehmen betreibt neben dem Finke Mineralölwerk, das unter anderem Schmierstoffe in 30 Länder exportiert, auch zahlreiche Autohöfe und über 200 Tankstellen. Thomas Hoyer verwandelt sich in den arbeitslosen Jens Olschewski. Er bekommt eine Dauerwelle und arbeitet unter anderem als Koch und Reinigungskraft an Autohöfen, als LKW-Wäscher und auch beim Entladen von Tankschiffen in einem Hafen. Erst am Ende des Experiments wird das Geheimnis gelüftet und der getarnte Chef gibt seine wahre Identität preis.