RTL NITRO 03:05 bis 03:45 Actionserie Team Knight Rider Stadt in Angst USA 1997 Jean-Claude Laval, ein ehemaliges Mitglied der französischen Regierung, der von den amerikanischen Behörden gesucht wird, flieht nach Mexiko. Jenny, die ihn bis in eine kleine mexikanische Stadt verfolgt hat, wird Zeugin, wie Laval sämtliche Einwohner als Geiseln nimmt. Während sich das Knight Rider Team vor den Toren der Stadt versammelt und eine Strategie ausarbeitet, wie Laval das Handwerk zu legen ist, versucht Duke den Widerstand der Geiseln innerhalb der Stadt zu organisieren. Dann erreicht das Team eine weitere Nachricht: Laval hat sich in den Besitz eines geheim entwickelten, unvorstellbar kraftvollen Magneten gebracht und versucht nun verschiedene Regierungen mit der Drohung, diesen zum Einsatz zu bringen, zu erpressen. Die ganze Macht des Magneten bekommt das Team Knight Rider nur zu bald selbst zu spüren. Wird es dem Team dennoch gelingen, die Bewohner der Stadt aus der Gewalt Lavals zu befreien und diesen dingfest zu machen? Schauspieler: Brixton Karnes (Kyle Stewart) Kathy Trageser (Erica West) Nick Wechsler (Kevin "Trek" Sanders) Christine Steel (Jenny Andrews) Duane Davis (Duke DePalma) Alan Gifant (Laval) Tom Kane (Dante) Originaltitel: Team Knight Rider Regie: Gil Wadsworth, Scott McAboy Drehbuch: Rick Copp, David A. Goodman Musik: Gary Stockdale