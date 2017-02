RTL NITRO 21:05 bis 22:00 Krimiserie CSI: NY Kugelhagel USA, CDN 2011 Untertitel HDTV Live TV Merken Mac bekommt erneut Besuch von seinem ehemaligen Polizei-Partner William Hunt - mit bösen Folgen: Kaum hat dieser Macs Büro betreten, wird aus dem Gebäude gegenüber das Feuer eröffnet und ein wahrer Kugelhagel zerstört das Labor und verletzt mehrere Mitarbeiter. Hunt behauptet, er habe von Mac eine SMS erhalten mit der Bitte, ihn aufzusuchen. Doch diese Nachricht hat Mac nie verschickt. Damit ist für das CSI-Team klar, dass der blutige Anschlag auf das Labor offenbar gezielt die beiden Polizisten treffen sollte. Die Ermittler finden heraus, dass das gegenüberliegende Stockwerk derzeit leer steht. Der Schütze konnte in der Zwischenzeit ungesehen entkommen, ließ auf der Flucht jedoch seine Schusswaffe und einen Seesack zurück, dem die Ermittler wertvolle Beweise entnehmen können. Die Spur führt sie zu einem Apartment, das Mac und Hunt noch gut in Erinnerung ist: Genau hier nahmen sie vor 17 Jahren den Kriminellen Raymond Harris wegen Drogenhandels fest. Als das Team die Wohnung stürmt, findet es sich plötzlich in einer weiteren Schießerei wieder, bei dem der jetzige Bewohner des Apartments stirbt - doch zum Entsetzen aller handelt es sich dabei nicht um Harris. Im Gegenteil: Harris erscheint nur wenig später putzmunter auf der Polizeiwache und erstattet Anzeige gegen Hunt - zieht diese kurz darauf jedoch wieder zurück. Mac wird den Verdacht nicht los, dass sein alter Kollege womöglich ein falsches Spiel treibt und irgendetwas faul an Raymond Harris' damaliger Verhaftung gewesen sein muss. Allmählich dämmert ihm auch, weshalb Harris seine Anzeige widerrufen hat: Dieser zieht es offenbar vor, tödliche Selbstjustiz zu üben, die auch Mac miteinschließt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Jeffrey G. Hunt Drehbuch: Adam Targum, Christopher Silber Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12