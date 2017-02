RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie CSI: Miami Blutsbrüder USA 2003 HDTV Merken Tess Kimball, ein junges, aufstrebendes Model, wird überfahren vor einem luxuriösen Hotel gefunden. Anhand der Reifenspuren kann Horatio schnell feststellen, dass der Fahrer vor dem Aufprall stark beschleunigte. Es handelt sich also nicht um einen normalen Unfall mit Fahrerflucht, sondern die Beamten müssen in einem Mordfall ermitteln. Den Spezialisten gelingt es, den Unfallwagen ausfindig zu machen: Es handelt sich um den Lamborghini von Scott Mandeville, dem Besitzer einer großen Model Agentur, der aber behauptet, nicht selbst gefahren zu sein, sondern den Wagen an seinen Geschäftspartner Clavo Cruz verliehen zu haben. Wie die Ermittler schon bald herausfinden, hat Clavo zwar jede Menge Dreck am Stecken, fatalerweise kann er dafür aber nicht belangt werden: Er ist der Sohn eines Diktators, in dessen Land die US-Armee Kriegsgefangene aus dem Irak illegalen Verhören unterzieht. Als Dank für die Zusammenarbeit hat die USA der gesamten Familie diplomatische Immunität gewährt. Unumwunden gibt Clavo die Tat deshalb zu, deklariert sie allerdings als Unfall. Als wenig später ein weiteres Model ermordet aufgefunden wird, führt die Spur zu Clavos Bruder Ramon. Horatio schwört, die mordenden Brüder nicht ungeschoren davonkommen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Rory Cochrane (Tim Speedle) Khandi Alexander (Alexx Woods) Sofia Milos (Detective Yelina Salas) Yancey Arias (Ramon Cruz) Gonzalo Menendez (Clavo Cruz) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Danny Cannon Drehbuch: Ann Donahue Kamera: Dermott Downs Altersempfehlung: ab 12