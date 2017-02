RTL NITRO 19:25 bis 20:15 Actionserie Das A-Team Schatten im Sonnenparadies USA 1984 HDTV Live TV Merken Das A-Team wird von den beiden hübschen Schwestern Sandy und Tina zu Hilfe gerufen. Sie haben das Strandhotel ihres Vaters geerbt und wollen es weiterführen. Vom Besitzer des Nachbarhotels, Joey Epic, werden sie allerdings daran handgreiflich gehindert. Hannibal und seine Freunde versuchen sich nun als 'Hoteliers'. Unter ihrer Leitung erblüht das Haus zu neuem Glanz - sehr zum Leidwesen von Joey Epic. Der Terror geht weiter. Doch dann erfährt Hannibal den wahren Grund für Epics reges Interesse an dem Hotel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Mr. T (B.A. Baracus) Vincent Baggetta (Joey Epic) Jeana Tomasina (Denise) Betsy Russell (Tina) Originaltitel: The A-Team Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Stephen J. Cannell, Mark Jones, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six, Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12