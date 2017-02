RTL NITRO 16:00 bis 17:45 Actionserie Ein Colt für alle Fälle Die Reise nach Arizona USA 1981 Live TV Merken Der Stuntman Colt Seavers bekommt von der Untersuchungsrichterin Samantha Jack zwei Fälle übertragen. Sein alter Freund Country Joe Walker wird verdächtigt, seinen Manager niedergeschlagen zu haben. Gegen Hinterlegung einer Kaution wird er freigelassen. Er nutzt die Gelegenheit und taucht unter. Auf der Fahrt an einen Drehort wird Colt zufällig Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls. Ein offensichtlich Betrunkener überfährt einen kleinen Jungen. Samantha Jack lässt den Unglücksfahrer, den einflussreichen Joe Cramer, in ihrer Gutmütigkeit gegen Kaution frei. Als der Junge seinen Verletzungen erliegt, erhöht sich die Kaution gegen Cramer. Doch der widersetzt sich seiner Verhaftung dank hervorragender Beziehungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lee Majors (Colt Seavers) Douglas Barr (Howie Munson) Heather Thomas (Jody Banks) Jo Ann Pflug (Samantha Jack) Dennis Fimple (Renfro) Lou Rawls (Country Joe Walker) Eddie Albert (John Cramer) Originaltitel: The Fall Guy Regie: Russ Mayberry Drehbuch: Glen A. Larson, Glen A. Larson Musik: Glen A. Larson