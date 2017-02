RTL NITRO 15:10 bis 16:00 Actionserie MacGyver Das Wunschkind USA, CDN 1986 Live TV Merken MacGyver hat seiner Freundin Lisa versprochen, ihren 14-jährigen Bruder Paul von einer Geburtstagsparty in Chinatown abzuholen. Doch Paul ist in mysteriöse Machenschaften verwickelt und soll für eine Million Dollar an einen reichen Chinesen verkauft werden. Der glaubt, dass Paul das Wunschkind ist, das einer Jahrhunderte alten chinesischen Legende zufolge Unsterblichkeit verleihen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Tia Carrere (Lisa) Leon Fan (Paul Chan) George Takei (Dr. Shen Wei) Dana Elcar (Pete Thornton) James Hong (Lee Wenying) James Pax (Ston) Originaltitel: MacGyver Regie: Charles Correll Drehbuch: Lee David Zlotoff, Bill Froehlich, Stephen Kandel, Brian Alan Lane, Stephen Kronish Kamera: Tak Jufimoto Musik: Randy Edelman