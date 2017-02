RTL NITRO 13:30 bis 13:50 Comedyserie King of Queens Folge: 196 Jessica USA 2006 HDTV Live TV Merken Eine geheimnisvolle Frau hinterlässt auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht für Doug. Sie schwärmt von einem fantastischen Wochenende und sagt, dass sie sich in Doug verliebt hat. Natürlich verwechselt sie ihn mit einem anderen, doch Doug schafft es einfach nicht, dass Missverständnis aufzuklären und macht ihr so falsche Hoffnungen. Als Carrie schließlich davon erfährt, glaubt sie sowieso nicht daran, dass Doug eine Affäre haben könnte. Sie macht sich sogar darüber lustig und versucht diesen fantastischen, anderen Doug Heffernan zu finden. Doug ist empört, dass sie ihm so etwas nicht zutraut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Gary Valentine (Danny Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Leigh Allyn Baker (Jessica) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Rock Reuben, Michael J. Weithorn Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar