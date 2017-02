RTL NITRO 10:20 bis 11:10 SciFi-Serie Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension Die Höllenmaschine USA 1998 Live TV Merken Die Sliders landen erneut in einem in Ruinen liegenden San Francisco. Doch diesmal scheinen nicht die Kromaggs zugeschlagen zu haben, die Verwüstung sind auf pure Verwahrlosung zurückzuführen. Kein Wunder, denn diese Erde scheint komplett menschenleer zu sein. Trotzdem ist die Welt nicht ohne Leben, wie Quinn feststellt, als er von Hunden angegriffen wird. Maggie gelingt es, die Hunde zu vertreiben. Die Sliders beschließen, Quinns Elternhaus in dieser Dimension aufzusuchen, um dort vielleicht Hinweise darauf zu finden, was mit dieser Welt geschehen ist. Das Haus ist genauso leer wie alle anderen Gebäude. Überraschenderweise scheint Quinns alter Ego in dieser Dimension intelligenter zu sein als er selbst: An den Wänden seines Zimmer hängen zahlreiche wissenschaftliche Auszeichnungen. Während Quinn im Haus noch nach weiteren Hinweisen sucht, treffen Rembrandt und Maggie auf der Straße zu ihrer großen Überraschung doch einen Bewohner dieser Welt: Es ist eben jener superintelligente Quinn Mallory, der sich furchtbar erschreckt, wähnte er doch diese Welt menschenleer. Nachdem Quinn 2 sich wieder gefasst hat, erzählt er den Sliders, was mit dieser Welt geschehen ist: Er hat eine Sliding-Apparatur gebaut, ähnlich der, mit der die drei Freunde durch die Dimensionen reisen, doch sein Apparat war um einiges größer und wies einen Konstruktionsfehler auf: Als er erstmals den Schalter umlegte, verschwand die gesamte Erdbevölkerung in einer unbekannten Dimension. Nur er allein war noch übrig. Der Schaden ließ sich nicht wieder beheben, denn seine Maschine hatte zu alledem auch noch die Energieversorgung der Erde zusammenbrechen lassen. Quinn 2 hat im Zorn über seinen Fehler seine Maschine kurz und klein gehauen. Quinn 1 schlägt vor, die Maschine im verkleinerten Maßstab erneut zu bauen und zu versuchen, die Menschen zurückzuholen. Nach einigem Zögern machen sich alle an die Arbeit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry O'Connell (Quinn Mallory) Cleavant Derricks (Rembrandt "Cryin Man'' Brown) Kari Wuhrer (Maggie Beckett) Rose Portillo (Schwester Celine) Oren Williams (Perkins) Pepe Serna (Roberto) Ivory Ocean (Eldon) Originaltitel: Sliders Regie: Reza Badiyi Drehbuch: Marc Scott Zicree Kamera: Robert Hudecek, Glen MacPherson Musik: Danny Lux