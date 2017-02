RTL NITRO 08:50 bis 09:35 Fantasyserie Zurück in die Vergangenheit Vor dem Abgrund USA 1990 HDTV Live TV Merken Das Supermodel Edie Lansdale wird von ihrer Agentin Helen mit Amphetaminen und Alkohol vollgepumpt, damit sie dem großen Stress des Berufs gewachsen bleibt und weiterhin Höchstleistungen bringt. Edie ist das Aushängeschild von Helens Agentur, die kurz vorm Konkurs steht. Aber auch sie sieht einer traurigen Zukunft entgegen: Sie wird an einer Überdosis sterben. Damit dies nicht geschieht, wird Sam ins Jahr 1965 geschickt. In Gestalt des gutaussehenden Modefotografen Karl Granson gelingt es ihm, Edies Vertrauen zu gewinnen. Er überzeugt sie davon, dass sie ihren Job auch ohne Drogen meistern könne. Als Edie am nächsten Tag die Einnahme der Pillen verweigert, mischt Helen sie ihr heimlich in den Kaffee. Sam bemerkt schnell, dass etwas nicht stimmt und lässt einen Krankenwagen rufen. Obwohl er selbst in Panik gerät, gelingt es ihm, das Mädchen am Leben zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dr. Sam Beckett) Dean Stockwell (Albert "Al" Calavicci) Susan Anton (Helen) Marjorie Monaghan (Edie) Kristoffer Tabori (Byron) David Sheinkopf (Mike) Robert Trumbull (Frank) Originaltitel: Quantum Leap Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Donald P. Bellisario, Chris Ruppenthal Musik: Velton Ray Bunch