RTL NITRO 05:35 bis 06:20 Actionserie CHiPs Vagabunden USA 1977/1983 HDTV Der kleine Gauner Lonny attackiert mit seinem Wohnmobil den Rolls Royce eines Millionärs. Sein Bruder Daws fährt mit seinem Wagen hinterher. Lonny täuscht einen Unfall vor, bei dem sein 13-jähriger Sohn Jamie angeblich verletzt wird. Daws bietet sich als Zeuge an und behauptet, der Millionär habe den Unfall verschuldet. Der Rolls Royce-Fahrer ist sofort bereit ein Schmerzensgeld zu zahlen, denn er ist angetrunken und hat eine Prostituierte im Wagen. Obwohl die Highway-Patrol mittlerweile auf die ausgekochten Erpresser aufmerksam geworden ist, stellen Lonny und seine Familie immer neue Fallen. Jamie lässt sich auf seinem Fahrrad von einem Wagen anfahren. Doch ehe Lonny und Daws dem Fahrer Geld abpressen können, erscheinen Ponch und Baker. Vater und Onkel flüchten und Jamie, dessen Stunt diesmal nicht funktioniert hat, kommt mit Verletzungen ins Krankenhaus. Ponch und Baker platzt der Kragen angesichts der Tatsache, dass der Junge sein Leben riskiert, um seinem Vater ein paar lumpige Dollar einzubringen. Da sie ihm aber nichts beweisen können, versuchen sie ihn an seiner Ehre zu packen - mit erstaunlichem Erfolg. Nur Daws hält nichts davon, die kriminellen Geschäfte aufzugeben und entführt den Jungen... Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Paul Linke (Grossman) Randi Oakes (Bonnie Clark) Michael Dorn (Turner) Originaltitel: CHiPs Regie: Bruce Kessler Drehbuch: William Douglas Lansford Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker