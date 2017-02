n-tv 04:35 bis 05:15 Dokumentation Hitlers Blitzkrieg D 2009 16:9 HDTV Live TV Merken Nicht nur die Ereignisse, auch die wichtigsten Schauplätze des Westfeldzugs in Deutschland, Belgien und Frankreich werden in der aufwendigen Spiegel TV-Dokumentation aufgesucht. Sind die Auswirkungen der dramatischen Katastrophe heute noch sichtbar? Inwiefern hat der Feldzug das Leben der Menschen dort verändert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitlers Blitzkrieg

