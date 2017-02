SAT.1 Emotions 03:15 bis 04:10 Krimiserie Cops Maastricht Die perfekte Familie NL 2007 16:9 Merken Marion kommt mit einer scheinbar perfekten Familie in Kontakt, doch hinter der glatten Fassade blickt ihr die hässliche Wahrheit entgegen: Ehemann und Vater Gerhard hat oft Wutausbrüche, der Sohn Drogenproblem und Mutter Dorien ist psychisch krank. Die Situation eskaliert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Reinier (Floris Wolfs) Angela Schijf (Eva van Dongen) Sergio IJssel (Romeo Sanders) Will van Kralingen (Ellis Flamand) Romijn Conen (Frank de Ponti) Originaltitel: Flikken Maastricht Regie: Vincent Schuurman Musik: Fons Merkies Altersempfehlung: ab 12