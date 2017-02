SAT.1 Emotions 00:15 bis 01:40 Krimi Kommissar Beck: Mord in Zimmer 302 S 2015 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem Hotelzimmer in der Stockholmer Innenstadt wird eine junge Frau erwürgt aufgefunden. Weil Andres, der Ex-Freund der erst 18-jährigen Denise, ein schwaches Alibi hat, muss er sich einem DNA-Test unterziehen. Doch der fällt negativ aus. Kurz nachdem Gunvald und Oskar zwei Verdächtige ausgemacht haben, werden diese brutal zusammengeschlagen. Doch von wem? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Ingvar Hirdwall (Grannen) Rebecka Hemse (Inger) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Anna Asp (Jenny Bodén) Elmira Arikan (Ayda Cetin) Originaltitel: Beck Regie: Mårten Klingberg Drehbuch: Mikael Syrén Kamera: Jan Jonaeus Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 12