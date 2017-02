SAT.1 Emotions 13:10 bis 13:55 Krimiserie Lady Cops - Knallhart weiblich Überfall im Park USA 2004 Merken Adam und Yancy werden nach einem Benefiz-Konzert auf einem Parkplatz überfallen und brutal zusammengeschlagen. Einer der Täter kann von der aufgebrachten Menge gestellt und - nachdem die Polizei verhindern kann, dass er gelyncht wird - verhaftet werden. Während des Verhörs verstrickt er sich in Widersprüche. Auch ein Motiv für die Tat ist nicht erkennbar. Indessen suchen Kate und ihre Leute fieberhaft nach den beiden anderen Tätern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Jo Johnson (Stacy Reynolds) Dean Cain (Insp. Jack Ellis) Gary Carlos Cervantes (Uniform Officer) Kyle Davis (Mick Reece) Jeremy Luke (Brian Anders) Hamilton Mitchell (Dr. Kelso) Shana Montanez (Tina) Originaltitel: The Division Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Dan Levine Kamera: Eyal Gordin Musik: Jeff Eden Fair, Starr Parodi Altersempfehlung: ab 12