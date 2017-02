SAT.1 Emotions 12:00 bis 12:20 Comedyserie Will & Grace Sex und Ex USA 2003 Merken Leo hat seine Ex-Freundin Diane wiedergetroffen und folgt dem Vorschlag von Grace, sie doch zu einer Dinnerparty einzuladen. Um den Abend komplett zu machen, lädt sie auch Karen, Will und Jack dazu. Als sich herausstellt, dass Diane die einzige Frau ist, mit der Will jemals Geschlechtsverkehr hatte, ist Grace' Eifersucht nicht mehr zu bremsen. Doch damit nicht genug: Diane gesteht, dass sie damals den einzigen Orgasmus ihres Lebens hatte! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Mira Sorvino (Diane) Harry Connick jr. (Dr. Leo Markus) Steven Koller (Grace with a Crewcut) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Alex Herschlag Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff