SAT.1 Emotions 09:55 bis 10:45 Krimiserie Einstein Magnetismus D 2016 16:9 HDTV Merken Nach einer wilden Nacht in einem Club sieht sich Tremmel mit einem wahnwitzigen Vorwurf konfrontiert: Er soll Funny erschossen haben, die Freundin des Clubbesitzers. Da er einige illegale Substanzen konsumiert hat, kann sich Tremmel an nichts erinnern. Nun liegt es an Felix und Elena, ihren Boss rauszuhauen. Felix hat dazu eigentlich wenig Lust. Doch wenn sein Deal mit Tremmel auffliegt, landet er ebenfalls hinter Gittern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Felix Winterberg) Annika Ernst (Elena Lange) Rolf Kanies (Stefan Tremmel) Haley Louise Jones (Kirsten Maybach) Nicole Ansari (Elke Reinhart) Daniel Wiemer (Dr. Leinemann) Marko Dyrlich (Gregor Wisnewski) Originaltitel: Einstein Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Martin Ritzenhoff, Matthias Dinter Kamera: Thomas Jahn Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12