SAT.1 Emotions 08:20 bis 09:55 Krimi Jack Taylor Das schweigende Kind IRL, D 2013 Nach den Romanen von Ken Bruen 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Da sein Partner nach einem Schusswechsel im Koma liegt, macht sich Privatdetektiv Jack Taylor allein von Galway auf den Weg nach Dublin. Ein elfjähriges Mädchen braucht seine Hilfe: Ihre Mutter wurde grausam ermordet. Doch das Kind schweigt. Was verheimlicht sie? Kennt sie den Mörder ihrer Mutter? Jack Taylor taucht ein in ein Netz aus Blutfehden, Drogendeals und Affären ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iain Glen (Jack Taylor) Nora Jane Noone (Kate Noonan) Killian Scott (Cody Farraher) Hazel Doupe (Roisin Mangan) Michael Collins (Sweeper Mangan) Karl Shiels (Eddie "Slaps" Mangan) Emmet Kirwan (Ron Bryson) Originaltitel: Jack Taylor Regie: Stuart Orme Drehbuch: Marteinn Thorisson Kamera: Ciarán Tanham Musik: Stephen McKeon Altersempfehlung: ab 16