SAT.1 Emotions 07:30 bis 07:55 Daily Soap Hand aufs Herz Folge: 76 D 2010 16:9 HDTV Lara leidet unter der Trennung ihrer Eltern, und ihre Schulleistungen lassen nach. Bea versucht, ihre Nichte aufzufangen und ihr Zuversicht zu geben. Lara will einfach, dass ihre Eltern zusammenbleiben. Sie sieht diese Hoffnung bestätigt, als sie nach Hause kommt und Miriam mit Piet gemeinsam am Essenstisch sitzt. Doch zu ihrer großen Verzweiflung gesteht ihr Piet, dass sie sich scheiden lassen. Schauspieler: Vanessa Jung (Bea Vogel) Christopher Kohn (Ben Bergmann) Caroline Maria Frier (Miriam Vogel) Oliver Petszokat (Piet Vogel) Amelie Plass Link (Lara Vogel) Franciska Friede (Sophie Klein) Kasia Borek (Emma Müller) Originaltitel: Hand aufs Herz Regie: Kai Meyer Ricks