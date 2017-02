Sat.1 04:45 bis 05:30 Dokusoap Die Ruhrpottwache D 2016 16:9 HDTV Merken Eine Frau hat beim Spaziergang im Wald ihren Cousin entdeckt, der bis zum Hals in der Erde vergraben und verletzt ist. Als die Polizisten dem Mann helfen wollen, ist der gar nicht begeistert und will sogar fliehen. Was steckt hinter seinem mysteriösen Verhalten? Auf der Wache: Die Aufzeichnung der Helmkamera eines Motorradfahrers zeigt nicht nur seinen Unfall - die Beamten entdecken darauf auch den Hinweis auf eine gewiefte Verbrecherbande. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 471 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 271 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 201 Min. Gesetz der Rache

Thriller

ProSieben 03:35 bis 05:15

Seit 76 Min.