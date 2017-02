Sat.1 20:15 bis 22:55 Show The Voice Kids D 2017 16:9 HDTV Neue Staffel Merken Auch die Kinder-Variante der beliebten Show beginnt mit den Blind Auditions. Hier können die Jury-Mitglieder die jungen Talente nur hören, aber nicht sehen. Wenn ihnen gefällt, was sie hören, versuchen sie, die Kinder für ihr Team zu gewinnen. In den nächsten drei Folgen treten die Kinder in Dreiergruppen gegeneinander an. Die Gewinner dieser Battles ziehen direkt ins Finale ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thore Schölermann, Debbie Schippers Gäste: Gäste: Nena (Sängerin), Larissa Kerner (Tochter von Nena), Mark Forster (Sänger), Sasha (Sänger) Originaltitel: The Voice Kids