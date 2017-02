Sat.1 08:20 bis 09:20 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Die Autobahnpolizisten werden von einer aufgebrachten Frau herbei gewunken. Sie will beobachtet haben, dass an einem Lieferwagen Drogen verkauft werden. Mehr noch - auch eine Prostituierte will sie als solche enttarnt haben. Die Beamten gehen der Sache nach. - Ein Hochofenarbeiter wird in voller Arbeitsmontur in die Klinik eingeliefert, weil ihm eine Eisenstange auf die Brust gefallen ist. Erst sieht es so aus, als sei er glimpflich davon gekommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten