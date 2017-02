sixx 04:40 bis 05:20 Serien Eli Stone Lebende Tote USA 2008 16:9 Dolby Digital Merken Elis Schicksal liegt in den Händen seines Bruders: Der Anwalt ist bereit, sich der gefährlichen Operation am Gehirn zu unterziehen. Während des Eingriffs kommt es jedoch zu Komplikationen, und Eli liegt daraufhin im Koma. In seinen Halluzinationen erscheinen ihm alle wichtigen Menschen in seinem Leben, die ihn zum Aufwachen bewegen wollen. Und dann plötzlich steht der Anwalt vor Gott höchstpersönlich, der ausgerechnet wie George Michael aussieht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Lee Miller (Eli Stone) Natasha Henstridge (Taylor Wethersby) Victor Garber (Jordan Wethersby) Loretta Devine (Patti) Sam Jaeger (Matt Dowd) James Saito (Dr. Chen) Matthew Letscher (Nathan Stone) Originaltitel: Eli Stone Regie: Christopher Misiano Drehbuch: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg, Courtney Kemp Kamera: Michael D. O'Shea Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

