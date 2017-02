sixx 00:10 bis 02:00 Komödie Lieben und Lassen USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um den unerwarteten Tod ihres Freundes Grady besser verkraften zu können, zieht Gray bei dessen besten Kumpels ein. Diese kümmern sich auch rührend um sie, allen voran Fritz, Gradys bester Freund, der extra aus Los Angeles ins beschauliche Boulder, Colorado reist. Gray hat Fritz, einen angeberischen Werbefilmer und Frauenhelden, allerdings nie leiden können. Doch als sich nach und nach herausstellt, dass ihr Verlobter wohl doch nicht so perfekt war wie bisher angenommen, fühlt sich Gray immer mehr zu Fritz hingezogen...Zu Herzen gehende romantische Komödie mit Jennifer Garner ("Alias"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Garner (Gray) Timothy Olyphant (Fritz) Sam Jaeger (Dennis) Kevin Smith (Sam) Juliette Lewis (Maureen) Joshua Friesen (Mattie) Fiona Shaw (Mrs. Douglas) Originaltitel: Catch and Release Regie: Susannah Grant Drehbuch: Susannah Grant Kamera: John Lindley Musik: BT, Tommy Stinson Altersempfehlung: ab 12