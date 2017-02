sixx 10:25 bis 11:20 Dokusoap Der Hundeflüsterer Bozley - Eine Bulldogge geht an die Decke USA 2008 16:9 HDTV Merken Süß, knuddelig und lieb: Bulldoggen-Welpe Bozley hatte sofort einen Platz in den Herzen von Sean und Nadia Tatalovich. Mit viel Liebe kümmert sich das Paar um den Welpen. Trotz aller Zuwendung entwickelte Bozley jedoch mit sechs Monaten unerklärliche Aggressionen gegen andere Hunde und schließlich auch Menschen. Besuch bekommen die Tatalovichs daher schon lange nicht mehr. Das Paar wendet sich an Hundeflüsterer Cesar Millan: Kann er Bozley wieder gesellschaftsfähig machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bozley (Himself - French Bulldog, 3 Years Old) Daddy (Himself) Ginger (Herself - Vizsla, 15 Months Old) Junior (Himself) Cesar Millan (Himself) Regina Risseeuw (Herself) Stephen Risseeuw (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Sueann Fincke Drehbuch: Jim Milio, Melissa Jo Peltier