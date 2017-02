Pro7 Fun 12:55 bis 14:45 Drama Get Rich or Die Tryin' USA, CDN 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der New Yorker Bronx der 70er Jahre wächst Marcus Young in der Obhut einer alleinerziehenden kriminellen Mutter auf. Nach deren Tod findet er bei seinen nichtsnutzigen Großeltern Unterschlupf und wächst zum properen Schläger und Rauschgiftdealer heran. Für den charismatischen Levar (Bill Duke) dealt er das neue Zauberpulver Crystal Meth und muss mit Kolumbianern um die Marktnische kämpfen. Im Gefängnis entdeckt Marcus seine kreative Seite, fortan will er wie seine Vorbilder Run DMC Platten aufnehmen. Levar ist wenig begeistert.

Curtis "50 Cent" Jackson spielt sich selbst in einer weiteren HipHop-Aufsteigerballade nach bestem "8 Mile"-Vorbild. Regisseur Jim Sheridan, britischer Fachmann für Arbeiterklasse-Dramen, inszenierte den umstrittenen Film. Schauspieler: Curtis "50 Cent" Jackson (Marcus) Terrence Howard (Bama) Joy Bryant (Charlene) Bill Duke (Levar) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Majestic) Tory Kittles (Justice) Omar Benson Miller (Keryl) Originaltitel: Get Rich or Die Tryin' Regie: Jim Sheridan Drehbuch: Terence Winter Kamera: Declan Quinn Musik: Gavin Friday, Quincy Jones, Maurice Seezer Altersempfehlung: ab 16