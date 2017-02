kabel1 classics 04:30 bis 06:45 Tragikomödie Seite an Seite USA 1998 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Julia Roberts und Susan Sarandon in einem gefühlsgewaltigen Schauspielereignis der Superlative: Die dynamische Fotografin Isabel lernt in New York ihren Traummann Luke kennen. Mit ihm sind noch weitere Menschen in ihr Leben getreten: seine wilden Kinder und seine Ex-Frau Jackie. Die lässt keine Gelegenheit aus, Isabel zu zeigen, dass sie nie eine richtige Mutter wird. Doch dann wird bei Jackie Krebs diagnostiziert - und dieser Schicksalsschlag schweißt alle zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sarandon (Jackie Harrison) Julia Roberts (Isabel Kelly) Ed Harris (Luke Harrison) Jena Malone (Anna Harrison) Liam Aiken (Ben Harrison) Lynn Whitfield (Dr. Sweikert) Darrell Larson (Duncan Samuels) Originaltitel: Stepmom Regie: Chris Columbus Drehbuch: Gigi Levangie, Jessie Nelson Kamera: Donald McAlpine Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6

