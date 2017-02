kabel1 classics 01:25 bis 03:15 Thriller Der Tod kommt zweimal USA 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Nachwuchsschauspieler Jake Scully zieht vorübergehend bei seinem Freund, dem Theaterstar Sam Bouchard, ein. Dort liefert ihm ein Teleskop hochinteressante Einblicke in die Nachbarwohnungen. Doch eines Tages beobachtet Jake, wie eine Frau brutal ermordet wird. Er beginnt, auf eigene Faust zu recherchieren und trifft auf die attraktive Porno-Darstellerin Holly Body. Schließlich gerät Jake selbst unter Verdacht, als die Polizei in ihm einen Komplizen des Mörders vermutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Wasson (Jake Scully) Melanie Griffith (Holly Body) Gregg Henry (Sam Bouchard) Deborah Shelton (Gloria Revelle) Guy Boyd (Det. Jim McLean) Dennis Franz (Rubin) David Haskell (Will) Originaltitel: Body Double Regie: Brian De Palma Drehbuch: Brian De Palma, Robert J. Avrech Kamera: Stephen H. Burum Musik: Pino Donaggio Altersempfehlung: ab 18